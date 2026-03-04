Расплата за Сочи и Крым: смерч огня снес базу морских пиратов за атаки РФ

«Вероятно, из Черноморска могут идти БЭКи. Сейчас наступает весна, непогода, штормы в Черном море стихают, поэтому ВСУ могут сейчас использовать накопленные силы из того, что у них осталось. Наши военные будут наносить удары по складированию безэкипажных катеров с большой интенсивностью», — отметил Дандыкин.