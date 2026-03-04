Расплата за Сочи и Крым: смерч огня снес базу морских пиратов за атаки РФ

Армия Украины может запускать безэкипажные морские катера (БЭК) в сторону прибрежных городов Краснодарского края из Черноморска Одесской области, где в ночь на 3 марта звучали взрывы. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В ночь на 3 марта в Одессе и Черноморске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, была зафиксирована массированная атака беспилотников.
«Вероятно, из Черноморска могут идти БЭКи. Сейчас наступает весна, непогода, штормы в Черном море стихают, поэтому ВСУ могут сейчас использовать накопленные силы из того, что у них осталось. Наши военные будут наносить удары по складированию безэкипажных катеров с большой интенсивностью», — отметил Дандыкин.
Он добавил, что ВС РФ будут наносить удары по целям в Очакове Николаевской области, откуда также могут идти морские дроны.
«И по портам, куда все идет. Вполне возможно, раньше эти БЭКи запускались с кораблей, которые идут по территориальным водам Болгарии и Румынии», — подчеркнул офицер.
Ранее сообщалось, что ВС РФ могли ударить по производству БПЛА в Кривом Роге Днепропетровской области.