Терапевт Феофанова назвала необходимые для хорошей кожи, волос и ногтей витамины

«Состояние волос, кожи и ногтей напрямую зависит от питания и состояния организма. Нам необходимы все нутриенты и разнообразие питания. Белки, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, водорастворимые витамины — витамины группы В, витамин С, жирорастворимые витамины — А, D, Е, цинк, железо, кремний, кальций, селен. Все это обеспечивает здоровье и красоту кожи, волос и ногтей», — сказала Феофанова.