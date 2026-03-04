Терапевт Феофанова назвала необходимые для хорошей кожи, волос и ногтей витамины

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Оптимальное потребление белка, присутствие в рационе омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, а также прием водо- и жирорастворимых витаминов необходимы для хорошей кожи, волос и ногтей. Об этом ТАСС рассказала научный сотрудник, к.м.н., кардиолог, терапевт Клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Феофанова.
«Состояние волос, кожи и ногтей напрямую зависит от питания и состояния организма. Нам необходимы все нутриенты и разнообразие питания. Белки, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, водорастворимые витамины — витамины группы В, витамин С, жирорастворимые витамины — А, D, Е, цинк, железо, кремний, кальций, селен. Все это обеспечивает здоровье и красоту кожи, волос и ногтей», — сказала Феофанова.
Она подчеркнула, что и другие микроэлементы очень важны.