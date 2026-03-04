Юлия Пересильд вернулась в Москву из Дубая

«Дорогие! Все, кто волновался. Все, кто переживал. Мы с детьми в Москве. Не хотелось поднимать никакой паники. Все в порядке. Конечно, это были непростые три дня, честно! Спасибо всем, кто был на связи», — написала актриса в своем Telegram-канале.