Юлия Пересильд вернулась в Москву из Дубая

Актриса Пересильд сообщила, что благополучно вернулась в Москву из Дубая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд сообщила, что вместе с детьми благополучно вернулась в Москву из Дубая.

СМИ сообщали, что актриса не смогла в субботу вылететь из Дубая из-за закрытия воздушного пространства. Сама Пересильд ситуацию не комментировала.

«Дорогие! Все, кто волновался. Все, кто переживал. Мы с детьми в Москве. Не хотелось поднимать никакой паники. Все в порядке. Конечно, это были непростые три дня, честно! Спасибо всем, кто был на связи», — написала актриса в своем Telegram-канале.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

