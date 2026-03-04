Самолёт МЧС доставил из Азербайджана покинувших Иран россиян

«В подмосковном аэропорту Жуковский спецборт приземлился с гражданами, покинувшими Иран через наземные пункты пропуска», — указано в сообщении министерства.
Напомним, самолёт Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта Ленкорань в Азербайджане. Он вывез россиян, эвакуированных из Ирана. Среди 117 пассажиров было 54 ребёнка. В полёте граждан сопровождали врачи отряда «Центроспас» и психологи МЧС. Специалисты были готовы оказать необходимую помощь.
