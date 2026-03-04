Ричмонд
Самолёт МЧС доставил из Азербайджана покинувших Иран россиян

Самолёт МЧС России прибыл в аэропорт Жуковский 4 марта в 5 утра. На борту находились 117 граждан России, которые покинули Иран. Борт прилетел из Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

Самолёт МЧС с покинувшими Иран россиянами прибыл в Москву. Видео © Max / МЧС России.

«В подмосковном аэропорту Жуковский спецборт приземлился с гражданами, покинувшими Иран через наземные пункты пропуска», — указано в сообщении министерства.

Напомним, самолёт Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта Ленкорань в Азербайджане. Он вывез россиян, эвакуированных из Ирана. Среди 117 пассажиров было 54 ребёнка. В полёте граждан сопровождали врачи отряда «Центроспас» и психологи МЧС. Специалисты были готовы оказать необходимую помощь.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

