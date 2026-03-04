Диетолог Кованова назвала самые вредные для здоровья конфеты

Диетолог-нутрициолог София Кованова в разговоре с aif.ru рекомендовала воздержаться от конфет, содержащих фруктозу, сиропы и гидрогенизированные жиры.
«Совсем никому не рекомендуется есть конфеты, содержащие фруктозу, сиропы, гидрогенизированные жиры и длинные списки добавок. Тут нет зависимости, есть ли у человека диабет или ожирение, такие конфеты не принесут пользы никому», — сказала диетолог.
Нутрициолог добавила, что чем проще и чище состав продуктов, тем предсказуемее влияние на здоровье.
Ранее Кованова сказала, какие конфеты помогают работе мозга. Диетолог рекомендовала обращать внимание на сладости, в составе которых содержится от 70% какао.