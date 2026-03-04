Диетолог Кованова назвала самые вредные для здоровья конфеты

«Совсем никому не рекомендуется есть конфеты, содержащие фруктозу, сиропы, гидрогенизированные жиры и длинные списки добавок. Тут нет зависимости, есть ли у человека диабет или ожирение, такие конфеты не принесут пользы никому», — сказала диетолог.