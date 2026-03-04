На вокзале Новосибирск-Главный создают интерактивный макет области

В настоящее время на макете уже раземещены ключевые здания областного центра, несколько общественных пространств, где крошечные фигурки людей высотой всего два сантиметра помогают воссоздать атмосферу городской жизни. Особое место занимает железная дорога с миниатюрными поездами. За пределами Новосибирска на макете представлены вокзал в Мошково, Умревинский острог и несколько деревенских домов, отражающих разнообразие территории области.