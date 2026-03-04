Ричмонд
На вокзале Новосибирск-Главный создают интерактивный макет области

На вокзале Новосибирск-Главный продолжается создание масштабного интерактивного макета Новосибирской области. Проект реализует команда автономной некоммерческой организации «Живая земля» при информационной поддержке Городского туристско-экскурсионного центра. Об этом сообщается в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

Источник: Сиб.фм

В настоящее время на макете уже раземещены ключевые здания областного центра, несколько общественных пространств, где крошечные фигурки людей высотой всего два сантиметра помогают воссоздать атмосферу городской жизни. Особое место занимает железная дорога с миниатюрными поездами. За пределами Новосибирска на макете представлены вокзал в Мошково, Умревинский острог и несколько деревенских домов, отражающих разнообразие территории области.

Работы по наполнению макета будут продолжаться как минимум до конца текущего года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирская область вошла в топ-10 регионов России по цифровой трансформации.