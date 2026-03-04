Ричмонд
В Сети распространили сведения о якобы смерти Тарантино в Израиле: режиссер жив

TMZ опроверг данные о гибели Квентина Тарантино при ударе по Израилю.

Источник: Комсомольская правда

Известный на весь мир режиссер Квентин Тарантино не пострадал при ударах Ирана по Израилю. Распространяемые в Сети слухи неверны. Режиссер из США и его близкие в порядке, оповестил портал TMZ.

Как отметил источник, Квентин Тарантино периодически живет в Израиле. Однако он также вместе с семьей часто бывает в Лос-Анджелесе. Режиссер в безопасности, передал источник.

«Квентин жив, у него все в порядке, и у его семьи тоже», — констатировал собеседник портала.

В Иране ранее погиб верховный лидер Али Хаменеи. Он скончался от полученных ранений во время атаки США и Израиля на страну. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера Исламской Республики. Он отметил значительный вклад Али Хаменеи в укрепление двусторонних связей между Москвой и Тегераном.

