В Приморье продолжают обновлять инфраструктуру для ТКО

В центре внимания краевых властей — установка новых контейнеров, строительство и ремонт площадок для их размещения, оснащение их видеонаблюдением и обновление парка спецтехники.
В 2025 году в регионе установили 3,6 тысячи контейнеров, оборудовали более 300 новых площадок и отремонтировали 98. В 2026 году планируется установить еще свыше 3 тысяч емкостей, по информации пресс-службы правительства Приморского края.
Особое внимание уделяют подготовке к туристическому сезону. По словам губернатора, необходимо учитывать рост турпотока и заранее увеличивать количество контейнеров и техники, чтобы избежать сбоев с вывозом мусора.
Как сообщил заместитель председателя правительства края Владимир Малюшицкий, уже в марте 50 контейнеров направят в Кировский округ, 10 — в Арсеньев, 20 — в Спасск-Дальний. Дополнительные емкости и технику также предусмотрят для территорий с традиционно высоким туристическим потоком — это Владивосток, Находка, Фокино, Лазовский, Ольгинский, Хасанский и Ханкайский округа.
В 2026 году продолжится и обновление парка мусоровозов — на эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 200 миллионов рублей.
Параллельно ведется проектирование новых производств по переработке отходов. Геологи уже приступили к изысканиям на площадках. Завершить этот этап планируется к осени. В перспективе нескольких лет в Приморье намерены создать современные мощности по переработке и утилизации отходов с учетом удобной логистики и требований экологической безопасности.