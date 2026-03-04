В Приморье продолжают обновлять инфраструктуру для ТКО

Параллельно ведется проектирование новых производств по переработке отходов. Геологи уже приступили к изысканиям на площадках. Завершить этот этап планируется к осени. В перспективе нескольких лет в Приморье намерены создать современные мощности по переработке и утилизации отходов с учетом удобной логистики и требований экологической безопасности.