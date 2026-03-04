В аэропортах Казани и Чебоксар введены временные ограничения на полёты

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Информация о сроках снятия ограничений уточняется.
Ранее аэропорт Ульяновска закрыли для гражданских самолётов. Об отмене ограничений и возобновлении рейсов пассажирам сообщат дополнительно. Сейчас в России также остаётся закрытым аэропорт в Волгограде. Регион подвергся атаке украинских БПЛА поздно вечером 3 ферваля. Там беспилотники атаковали многоквартирный дом и ряд частных объектов. В результате атаки пострадали пять мирных жэителей.
