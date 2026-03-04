Неожиданная сила: Иран пробивает оборону США новой секретной суперракетой

На Ближнем Востоке продолжает накаляться обстановка. Недавние события, связанные с применением Ираном сверхтяжелой ракеты нового поколения против американских военных объектов, привлекли внимание всего мира.
Военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя ситуацию для aif.ru, не исключил, что Иран мог использовать секретную разработку, о которой ранее не было известно.
Проверка в бою и демонстрация силы.
«Название, как и характеристики этой ракеты не приводятся в силу того, что это могла быть секретная разработка Ирана, о которой никто не знал», — заявил Кнутов.
По мнению эксперта, Иран, вероятно, решил не только продемонстрировать свои новые возможности, но и испытать их в реальных боевых условиях.
«Иран хотел посмотреть, как эта ракета преодолевать оборону США, и произвести определенное впечатление», — добавил Кнутов.
Что за суперракета ударила по базам США.
Вопрос о типе и характеристиках новой иранской ракеты пока остается открытым, однако эксперты пытаются обрисовать ее возможные параметры. Кнутов допустил, что речь идет о ракете средней дальности, обладающей улучшенными характеристиками по сравнению с уже известной гиперзвуковой ракетой «Фаттах-2».
«Это был не “Фаттах”, их уже пускали в первый день. Поэтому это новейшая ракета, которая, по всей видимости, имеет улучшенные скоростные характеристики и более мощную боевую часть. Точностные характеристики у этой ракеты тоже должны быть улучшены», — подчеркнул Кнутов.
Он пояснил, что американские системы ПВО не смогли распознать эту ракету, но могли сделать предположения о ее характеристиках.
«Станция ПВО могла зафиксировать по размерам, скорости передвижения ракеты и ее траектории лишь то, что у ракеты могла быть повышенная дальность, а по воронке на месте удара, что у ракеты высокая мощность», — уточнил Кнутов.
США хватит ракет на пару недель.
Кнутов также затронул вопрос о производственных мощностях Ирана, которые, по его мнению, могут обеспечить стране значительный запас вооружений. «Иран мог сосредоточить подземное производство ракет, благодаря чему запаса оружия у Тегерана может быть больше, чем у Израиля и США», — утверждает эксперт.
Собеседник aif.ru также описал баланс сил, сосредоточенных на Ближнем Востоке.
«Силы собраны огромные. На американских кораблях находится от 500 до 1 тысячи ракет Tomahawk. Но Иран тоже подготовился, есть подземные хранилища, подземные убежища. Думаю, есть целые подземные города для мирного населения. А что касается запасов, то у Ирана от 2 до 4 тысяч баллистических ракет», — отметил Кнутов.
Эксперт считает, что запасы ракет у американцев могут закончиться буквально через 2−3 недели интенсивных боевых действий.
«Если Иран применяет в день около 100 ракет, то США нужно минимум 100 противоракет. Но если говорить о противоракетах THAAD, то их в мире всего около 300−40 штук. Что касается ракет Patriot, то там ситуация еще тяжелее. Поэтому у американцев через 2−3 недели ракет может не остаться», — подчеркнул Кнутов.
Иран может наказать США и Израиль.
Если США столкнутся с дефицитом противоракет, Иран может использовать свои передовые гиперзвуковые ракеты «Фаттах» для нанесения прямых ударов по американским и израильским объектам, убежден Кнутов.
«Если США останутся без противоракет, то Иран с помощью гиперзвуковых ракет “Фаттах” может в прямом смысле наказать Соединенные Штаты и Израиль», — предостерег эксперт.
Применение новой иранской ракеты — это не просто отдельный инцидент, а сигнал о серьезных изменениях в военном потенциале Ирана и, как следствие, в геополитической ситуации на Ближнем Востоке.