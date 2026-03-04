Шайдоров обошел Анарбекова, Калмурзу и Сатпаева в Instagram

Позади Шайдорова остался самый популярный футболист — вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза. Следом идут и другие звездные игроки «Кайрата»: Дастан Сатпаев и Темирлан Анарбеков, а также капитан сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.
«Михаил вышел на олимпийскую арену и победил, а “Кайрат” вышел в Лигу чемпионов и не выиграл ни одной игры, имея множество попыток в отличие от Михаила», — поддержали в Сети новое достижение фигуриста.
Множество интернет-пользователей встали на сторону Шайдорова в его Instagram-противостоянии с «кайратовцами».
«Честно говоря, не понимаю ажиотажа с Калмурзой, ладно еще Анарбеков, но Михаил действительно вне конкуренции», — порассуждала в комментариях одна из девушек.
Пока казахстанки спорят о крутости Калмурзы и Анарбекова, отечественные футболистки разгромили соперниц из Армении.