Россияне назвали самые необычные подарки на 8 Марта

«Самыми необычными подарками к 8 Марта, по словам участников, стали: запчасть на автомобиль, квартира, день в стрелковом клубе, путешествие на яхте, полет на параплане, мопед и даже противогаз. Впрочем, многие признались, что получают и дарят чаще всего стандартные подарки», — сообщается в исследовании банка, в котором принимали участие 1500 человек.