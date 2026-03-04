Накануне 8 Марта: в Приморье сожгли почти 75 тысяч заражённых цветов из Китая

Специалисты Россельхознадзора Приморья запретили ввоз 74 тысяч срезов сортовой гвоздики из Китая после обнаружения карантинного вредителя. Партия из 135,4 тысячи цветов прошла фитосанитарный досмотр на контрольном посту «Пограничный». Инспекторы заметили признаки поражения у части растений и направили образцы на экспертизу в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», сообщила пресс-служба ведомства.
«Согласно заключению о карантинном фитосанитарном состоянии в срезах сортовой гвоздики в количестве 74 тысяч штук выявлен карантинный для ЕАЭС объект — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande)», — говорится в сообщении.
В соответствии с фитосанитарным законодательством, ввоз заражённой продукции был запрещён. По выбору владельца груза — компании из Владивостока — было принято решение об уничтожении цветов.
