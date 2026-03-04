Накануне 8 Марта: в Приморье сожгли почти 75 тысяч заражённых цветов из Китая

Напомним, что редакция ИА PrimaMedia выяснила, во сколько приморским мужчинам обойдется букет для любимых женщин на 8 Марта. По данным оптовиков и цветочных магазинов, минимальная цена на один бутон сейчас составляет 270 рублей, а в пик спроса может достигать 600 рублей. Для многих жителей региона даже скромный праздничный букет превращается в заметную статью расходов.