«Барселона» всухую разгромила «Атлетико», но вылетела из Кубка Испании

Футбольный клуб «Барселона» одержал крупную победу над мадридским «Атлетико» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании, однако не смог выйти в финал турнира.

Встреча прошла 4 марта на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Дубль оформил Марк Берналь, который отличился на 29-й и 72-й минутах. Еще один мяч с пенальти на 50-й минуте забил Рафинья.

Несмотря на победу, «Барселона» завершила выступление в турнире, поскольку по сумме двух матчей сильнее оказался «Атлетико». В первой игре мадридский клуб победил со счетом 4:0.

Тем временем в Национальной хоккейной лиге российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский отметился результативной передачей в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу соперника.

Для 37-летнего голкипера эта передача стала второй в текущем сезоне и 15-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Бобровский сравнялся с Евгением Набоковым и делит с ним третье место среди российских вратарей в истории лиги.

