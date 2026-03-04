«Барселона» всухую разгромила «Атлетико», но вылетела из Кубка Испании

Для 37-летнего голкипера эта передача стала второй в текущем сезоне и 15-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Бобровский сравнялся с Евгением Набоковым и делит с ним третье место среди российских вратарей в истории лиги.