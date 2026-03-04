Ричмонд
Кто следующий? США начали военную операцию в Эквадоре

Пентагон заявил о начале военное операции против террористов в Эквадоре.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты начали военную операцию в Эквадоре. Военные действия проводятся совместно с вооружёнными силами этой страны и направлены против террористических организаций.

«Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций», — такой релиз разместило южное командование Пентагона в социальной сети Х.

Речь идёт в первую очередь о борьбе с наркокартелями, занимающимися террористической деятельностью, сообщили в командовании.

Ранее сообщалось, что пять отрубленных человеческих голов были обнаружены на одном из пляжей Эквадора. Рядом с ними находилась деревянная табличка с угрожающим посланием.

Президент Эквадора еще весной 2025 года обратится к Трампу с просьбой ввести войска США в страну для помощи в борьбе с преступностью.

Как в Эквадоре 500 человек напали на кортеж президента, читайте здесь на KP.RU.

