Ракеты летят к Пугачевой и Галкину: район бежавших из РФ артистов обстрелян

Дом российской певицы Аллы Пугачевой, покинувшей Россию после начала СВО, и ее мужа-юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) на Кипре мог попасть под удар иранской ракеты. К такому выводу приши СМИ, изучив данные о недавних атаках на остров.
Особняк народной артистки СССР находится в Лимассоле. Там же неподалеку расположена британская военная база Акротири, по которой поздно вечером 1 марта ударили иранские ракеты.
Местные жители поделились в соцсетях, что слышали звук взрыва. При этом они не получали никаких официальных оповещений о воздушной угрозе. Люди пожаловались, что ситуация их беспокоит, а бомбоубежищ и других укрытий от ракетных атак и налетов БПЛА в Лимассоле нет.
Где сейчас находится семья.
Пугачева со своими детьми — Кристиной Орбакайте, Гарри и Лизой — сейчас как раз находится на Кипре, недавно она по традиции «разрешила весну» в социальных сетях, опубликовав сообщение о начале марта. Галкина в Лимассоле нет, он дает концерты в рамках гастрольного тура по Европе.
У звездной пары на острове особняк с закрытой охраняемой территорией стоимостью около 4 млн и пентхаус в престижном центральном жилом районе Лимассола — Неаполисе. По неподтвержденной информации, Пугачева пыталась продать эти апартаменты за 18 млн.
Преследование войной: мнение продюсера.
Продюсер Павел Рудченко прогнозирует скорое возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Об этом он сказал в беседе с aif.ru.
«Действительно так и получается, что Галкина* и Пугачёву преследуют военные действия. Но я не думаю, что они теперь поедут куда-то вглубь Европы. Там ведь рьяная русофобия. А Пугачева — артистка России, артистка Советского Союза. И это для нее в странах ЕС как черная метка», — сказал Рудченко.
Продюсер также усомнился, что Галкин* и Пугачева переедут в США. «Возможно, в Штаты будет только краткосрочная поездка», — допустил собеседник издания.
Рудченко убежден, что Пугачева в нынешних условиях уже задумывается о переезде в Россию.
«Не знаю, как Галкин*, но Алла Борисовна вполне возможно ближе к лету приедет на родину. В связи с военными действиями, может, и раньше даже вернется. Вероятно даже, что выступит на корпоративах, локальных закрытых мероприятиях», — сказал Рудченко.
При этом продюсер обозначил, что Примадонна в России не займет те же позиции, на которых она была ранее.
«Шоу-бизнес в нашей стране уже долгое время прекрасно живет без Пугачевой и регулируется без ее ведома и ее влияния. Так будет происходить и дальше», — подытожил Рудченко.
Год назад сообщалось, что Пугачева и Галкин* живут в израильском городе Герцлия.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
В исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.
* Внесен в России в реестр иноагентов.