Ракеты летят к Пугачевой и Галкину: район бежавших из РФ артистов обстрелян

«Действительно так и получается, что Галкина* и Пугачёву преследуют военные действия. Но я не думаю, что они теперь поедут куда-то вглубь Европы. Там ведь рьяная русофобия. А Пугачева — артистка России, артистка Советского Союза. И это для нее в странах ЕС как черная метка», — сказал Рудченко.