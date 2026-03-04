Ричмонд
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом электронных систем потребления на территории Алматы и Павлодарской области, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

По данным следствия, несмотря на установленный законодательный запрет, подозреваемый организовал устойчивую схему продажи вейпов с целью систематического получения дохода.

Схема маскировки через магазины и Telegram.

Чтобы скрыть противоправную деятельность, сеть магазинов была переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции.

Однако фактически в торговых точках продолжалась реализация электронных систем потребления и комплектующих к ним.

Кроме того, запрещенная продукция распространялась через мессенджер Telegram с использованием курьерской доставки.

Для конспирации участники группы применяли несколько методов:

аренда различных помещений использование доверенных лиц зашифрованные каналы связи в мессенджерах.

Доходы распределялись через счета предпринимателей.

Денежные средства от продажи вейпов аккумулировались как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей.

После этого средства распределялись между участниками преступной группы.

В ходе обыска правоохранительные органы изъяли более 131 тысячи вейпов. Общая стоимость изъятой продукции оценивается в 711 миллионов тенге.

Основной аудиторией была молодежь.

По данным следствия, сбыт запрещенной продукции был ориентирован преимущественно на молодежную аудиторию.

В числе покупателей могли быть:

школьники студенты молодые потребители.

Это, как отмечают правоохранительные органы, создавало прямую угрозу здоровью несовершеннолетних.

Арест имущества и подозреваемых.

Даже после изобличения и избрания меры пресечения подозреваемый продолжал координировать деятельность группы через аффилированных лиц, используя дополнительные меры конспирации.

На незаконные доходы, по данным следствия, были приобретены:

четыре автомобиля четырехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе Алматы.

На это имущество наложен арест в целях дальнейшей конфискации.

Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу.

Иная информация, как сообщили в ведомстве, в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Почему это важно.

В Казахстане действует законодательный запрет на оборот электронных систем потребления. Подобные расследования направлены на пресечение теневого рынка и защиту здоровья граждан, особенно молодежи.

Выявление таких схем также позволяет пресекать незаконные финансовые потоки и организованные преступные сети.