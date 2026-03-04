В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов

По данным следствия, несмотря на установленный законодательный запрет, подозреваемый организовал устойчивую схему продажи вейпов с целью систематического получения дохода.
Схема маскировки через магазины и Telegram.
Чтобы скрыть противоправную деятельность, сеть магазинов была переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции.
Однако фактически в торговых точках продолжалась реализация электронных систем потребления и комплектующих к ним.
Кроме того, запрещенная продукция распространялась через мессенджер Telegram с использованием курьерской доставки.
Для конспирации участники группы применяли несколько методов:
аренда различных помещений использование доверенных лиц зашифрованные каналы связи в мессенджерах.
Доходы распределялись через счета предпринимателей.
Денежные средства от продажи вейпов аккумулировались как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей.
После этого средства распределялись между участниками преступной группы.
В ходе обыска правоохранительные органы изъяли более 131 тысячи вейпов. Общая стоимость изъятой продукции оценивается в 711 миллионов тенге.
Основной аудиторией была молодежь.
По данным следствия, сбыт запрещенной продукции был ориентирован преимущественно на молодежную аудиторию.
В числе покупателей могли быть:
школьники студенты молодые потребители.
Это, как отмечают правоохранительные органы, создавало прямую угрозу здоровью несовершеннолетних.
Арест имущества и подозреваемых.
Даже после изобличения и избрания меры пресечения подозреваемый продолжал координировать деятельность группы через аффилированных лиц, используя дополнительные меры конспирации.
На незаконные доходы, по данным следствия, были приобретены:
четыре автомобиля четырехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе Алматы.
На это имущество наложен арест в целях дальнейшей конфискации.
Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу.
Иная информация, как сообщили в ведомстве, в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Почему это важно.
В Казахстане действует законодательный запрет на оборот электронных систем потребления. Подобные расследования направлены на пресечение теневого рынка и защиту здоровья граждан, особенно молодежи.
Выявление таких схем также позволяет пресекать незаконные финансовые потоки и организованные преступные сети.