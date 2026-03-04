У Международной коллегии адвокатов Омской области сменился руководитель

Анастасия Трошкова сменила на этом посту Руслана Габдуллина. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 2 марта. По данным открытых источников, Анастасия Трошкова имеет действующий статус адвоката, специализируется на уголовных делах. Широкой общественности новоиспеченный председатель коллегии известна мало и в каких-либо громких уголовных процессах не замечена.