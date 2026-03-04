Ричмонд
У Международной коллегии адвокатов Омской области сменился руководитель

Пост председателя коллегии заняла Анастасия Трошкова.

Источник: Комсомольская правда

У Международной коллегии адвокатов Омской области сменился руководитель. Пост председателя коллегии заняла Анастасия Трошкова.

Анастасия Трошкова сменила на этом посту Руслана Габдуллина. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 2 марта. По данным открытых источников, Анастасия Трошкова имеет действующий статус адвоката, специализируется на уголовных делах. Широкой общественности новоиспеченный председатель коллегии известна мало и в каких-либо громких уголовных процессах не замечена.

По данным Адвокатской палаты Омской области, в начале марта Анастасия Трошкова была отмечена Почетной грамотой Главного государственно-правового управления Омской области за оказание бесплатной юридической помощи гражданам.

Международная коллегия адвокатов Омской области была создана в 2023 году и объединяет более десяти профессиональных юристов.