Омичкам к празднику предложат работу

В Омске в преддверии Международного женского дня, в пятницу, 6 марта 2026 года, пройдет ярмарка вакансий, посвященная Международному женскому дню.

Источник: Freepik

Как пояснили в Кадровом центре Омской области, большинство вакансий, которые представят на тематической ярмарке, ориентированы на женщин.

Ключевым работодателем станет предприятие оборонно-промышленного комплекса — АО «ЦКБА».

Также свои вакансии на ярмарке представят ООО «Формат», МП г. Омска «Электрический транспорт», Омский колледж транспортного строительств, БУ «КСЦОН “Любава”, ЧУЗ “КБ “РЖД-Медицина” г. Омск, БУ “КСЦОН “Вдохновение”, Фонд развития территориального общественного самоуправления Центрального административного округа г. Омска, Кадровый центр Омской области, БУ КЦСОН “Пенаты”, БУ КЦСОН “Рябинушка”, БУ КЦСОН “Родник”, БУ КЦСОН “Омского района”, БУ “КЦСОН “Сударушка”, ФКУ “55 ФЭС” МО РФ, войсковая часть № 58661.

Мероприятие начнется в 11 часов в Кадровом центре по улице Тарской, 11. Вход свободный.