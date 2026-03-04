Ричмонд
От +2 до −22: в Башкирии ожидаются сильные температурные качели

В Башкирии ожидаются сильный снег, гололед и снежные заносы на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются осадки в виде снега. По словам синоптиков Башгидрометцентра, днем, 4 марта, столбики термометров покажут от −3° до +2°, на севере до −8°.

В среду, 5 марта, пройдет небольшой снег, ночью местами умеренный. Ветер северо-западный и западный, умеренный, с порывами. Ночью похолодает до −15…-20°, на юге до −8…-13°. Днем ожидается −6…-11°.

В четверг, 6 марта, продолжится небольшой снег, днем местами умеренный. Ветер сменится с северо-западного на южный, умеренный, с порывами. Ночью температура составит −12…-17°, при прояснениях до −22°. Днем потеплеет до −1…-6°.

