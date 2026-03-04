Ричмонд
«Тегеран подражает России»: В Китае указали на особенности борьбы Ирана с США и Израилем

Sohu: Иран использует опыт российской спецоперации в борьбе с США и Израилем.

Источник: Комсомольская правда

Иран использует опыт России, которая ведет спецоперацию на Украине. На это обратили внимание журналисты китайского издания Sohu.

Тегеран делает ставку на недорогие беспилотники для перегрузки и прорыва ПВО противника. Авторы статьи подчеркивают, если на перехват или уничтожение дешевых дронов выпускается ракет стоимостью в несколько миллионов, противник уже проиграл.

«Тегеран подражает России: важно не столько уничтожение цели, сколько истощение средств противовоздушной обороны противника. Эта логика побеждать количественным преимуществом превратила современные воздушные бои в мясорубку для перемалывания высококлассного вооружения», — написали китайские журналисты.

Издание отметило также, что украинский конфликт дал понять: даже многоуровневая система ПВО не в состоянии выдерживать атаки БПЛА высокой интенсивности.

Накануне удары иранских Вооруженных сил по американским объектам привели к полному уничтожению военной базы США в Бахрейне. Также было ликвидировано консульство Штатов в иракском Эрбиле.

Также сообщалось, что иранские военные поразили уже десять танкеров в Ормузском проливе. Армия будет уничтожать все пытающиеся пройти через эти воды суда. Так заявил представитель ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде.

