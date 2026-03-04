Суперудар по главным базам: Иран впервые атаковал США сверхтяжелой ракетой

Иран запустил по американским военным базам сверхтяжелую новую ракету. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru допустил, что речь о ракете средней дальности, с улучшенными характеристиками по сравнению с гиперзвуковой «Фаттах-2».
Ранее иранское агентство NourNews сообщило, что Тегеран применил сверхтяжелую ракету нового поколения в ходе операции против военных объектов США на Ближнем Востоке.
«Это был не “Фаттах”, их уже пускали в первый день. Поэтому это новейшая ракета, которая, по всей видимости, имеет улучшенные скоростные характеристики и более мощную боевую часть. Точностные характеристики у этой ракеты тоже должны быть улучшены», — сказал aif.ru Кнутов.
По мнению эксперта, речь о ракете средней дальности.
«Станция ПВО могла зафиксировать по размерам, скорости передвижения ракеты и ее траектории лишь то, что у ракеты могла быть повышенная дальность, а по воронке на месте удара, что у ракеты высокая мощность», — добавил собеседник aif.ru.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не видел доказательств разработки Ираном ядерного оружия.