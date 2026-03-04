Битва с амазонками Зеленского: ВСУ отправляют под Славянск суперженщин

«Пока рано говорить о боях у Славянска, до населенного пункта от ближайших передовых позиций еще около 15 км. Нам предстоит огромная работа, чтобы продвинуться к населенному пункту, поскольку там же важную роль играют особенности рельефа и географическое расположение города. Российским военным предстоит преодолеть ряд хорошо укрепленных стратегических высот ВСУ, — пояснил Андрей Марочко. — Если мы говорим о подступах к Славянску, то здесь ключом к воротам города является Красный Лиман. Именно там сейчас происходят серьезные боестолкновения».