Битва с амазонками Зеленского: ВСУ отправляют под Славянск суперженщин

Освобождение Красного Лимана открывает путь на Славянск. Эксперт Марочко рассказал о боях за стратегические высоты, женских подразделениях и наемниках ВСУ на подступах к городу.

Источник: Аргументы и факты

На Донецком направлении складывается новая оперативная обстановка. Российские подразделения ведут активные наступательные действия сразу на нескольких участках, приближаясь к одному из самых укрепленных городов Донбасса — Славянску.

О том, что происходит на линии боевого соприкосновения и какие населенные пункты станут трамплином для наступления, в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.

«Ворота города»: Почему без Красного Лимана не обойтись.

Несмотря на регулярные сообщения о давлении на Славянск, до непосредственных штурмов городских кварталов пока далеко. Противник использует особенности местности, чтобы максимально затруднить продвижение наших войск.

«Пока рано говорить о боях у Славянска, до населенного пункта от ближайших передовых позиций еще около 15 км. Нам предстоит огромная работа, чтобы продвинуться к населенному пункту, поскольку там же важную роль играют особенности рельефа и географическое расположение города. Российским военным предстоит преодолеть ряд хорошо укрепленных стратегических высот ВСУ, — пояснил Андрей Марочко. — Если мы говорим о подступах к Славянску, то здесь ключом к воротам города является Красный Лиман. Именно там сейчас происходят серьезные боестолкновения».

По словам эксперта, освобождение этого населенного пункта в ДНР коренным образом изменит логистику в регионе. Успех под Красным Лиманом автоматически открывает прямой путь для наступления на главные укрепрайоны противника, лишая ВСУ возможности маневрировать резервами.

Юго-восточный вектор: Успехи под Никифоровкой.

Одновременно с давлением на Красный Лиман российская армия продавливает оборону противника на других участках. Это создает эффект «клещей» и не позволяет украинскому командованию перебрасывать подкрепления на самые проблемные направления.

«Юго-восточнее Славянска у нас есть серьезные успехи в Никифоровке. Там российские военные активно выбивают украинских боевиков и в целом продвигаются к населенному пункту. Это две ключевые точки, где российские военные наиболее приблизились к Славянску», — сообщил специалист.

Таким образом, российские войска закрепляются на выгодных рубежах сразу в двух стратегических направлениях, готовя плацдарм для дальнейшего броска.

Северный фас и «женский фактор»: Кто держит оборону ВСУ.

Однако бои идут не только на южных и восточных подступах. Активная фаза наблюдается и севернее Славянска. Как отметил эксперт, все эти события являются звеньями одной цепи, направленной на полное освобождение агломерации.

«Севернее от Славянска бои идут за стратегически важный населенный пункт Святогорск», — уточнил Андрей Марочко.

Интересно, что состав группировки противника на данном направлении крайне неоднороден. Киев вынужден стягивать к Славянску все возможные резервы, включая те, которые обычно используются для решения других задач.

По словам эксперта, в районе активных боестолкновений были замечены не только отборные части, но и нестандартные для первой линии подразделения.

«Здесь сосредоточены самые разные подразделения, воюющие на стороне ВСУ. Присутствуют батальоны территориальной обороны, националистические подразделения, спецподразделения, наемники, — рассказал Марочко. — Что касается женских подразделений, они уже почти везде входят в состав ВСУ. Их численность, конечно, не превышает мужскую часть военнослужащих. Но они присутствуют и в районе Славянска».

Что дальше?

Освобождение Красного Лимана и соседних населенных пунктов позволит российским силам выйти на оперативный простор и начать зачистку стратегических высот, которые украинские войска удерживали долгие месяцы.

Преодоление этого рубежа откроет прямую дорогу на Славянск — один из крупнейших городов агломерации, контроль над которым имеет ключевое значение для безопасности всего региона.