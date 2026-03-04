В Бодайбо около 40 домов подключат к холодному водоснабжению

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Около 40 домов в Бодайбо в Иркутской области готовы к подключению холодного водоснабжения. Подача воды туда запланирована во второй половине дня пятницы, говорится в сообщении администрации Бодайбинского района.
«38 домов (преимущественно МКД и дома блокированной застройки в районе ул. Садовой) полностью готовы к приему холодной воды. Подача ресурса запланирована на вторую половину дня пятницы. Данное решение принято с учетом погодных условий и необходимости обеспечить бесперебойную работу школ. Чтобы учебные заведения, функционирующие в штатном режиме, не попали под отключение во время занятий, технологические работы (врезки) по подключению перенесены на вторую половину дня. Планируется, что подача воды будет перекрыта на два часа после окончания уроков, чтобы затем запустить систему по двум новым магистралям для подачи воды в другие районы города», — говорится в сообщении.
По данным администрации, нарастающим итогом на 3 марта к холодному водоснабжению подключен 81 жилой дом, где проживает 697 человек, в том числе 171 ребенок. По данным на 28 февраля, к холодному водоснабжению было подключено 74 жилых дома.
Утром 30 января в Бодайбо был введен режим повышенной готовности из-за аварии, затронувшей системы водо- и теплоснабжения городского поселения. Без тепла и воды осталось более 1,5 тыс. человек. В начале февраля был введен режим ЧС регионального уровня. 21 февраля завершился первый этап аварийно-восстановительных работ, который касался возобновления теплоснабжения, тепло вернули во все дома. Впереди еще два этапа — восстановление холодного водоснабжения и водоотведения. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проведены обыски в администрации поселения и на теплоснабжающем предприятии. В конце февраля задержан глава Бодайбинского городского поселения.