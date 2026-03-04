В Бодайбо около 40 домов подключат к холодному водоснабжению

«38 домов (преимущественно МКД и дома блокированной застройки в районе ул. Садовой) полностью готовы к приему холодной воды. Подача ресурса запланирована на вторую половину дня пятницы. Данное решение принято с учетом погодных условий и необходимости обеспечить бесперебойную работу школ. Чтобы учебные заведения, функционирующие в штатном режиме, не попали под отключение во время занятий, технологические работы (врезки) по подключению перенесены на вторую половину дня. Планируется, что подача воды будет перекрыта на два часа после окончания уроков, чтобы затем запустить систему по двум новым магистралям для подачи воды в другие районы города», — говорится в сообщении.