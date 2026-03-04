Более 14 тысяч шымкентских матерей получат выплаты к 8 марта

Как сообщили в акимате, помощь будет предоставлена женщинам, которые по состоянию на 8 марта 2026 года имеют постоянную регистрацию в мегаполисе и награждены подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», званием «Батыр ана», а также орденами «Ана даңқы» I и II степени.