В омской «Пушкинке» стартует капремонт длиной в 2,5 года

Во вторник, 3 марта 2026 года, на портале госзакупок стартовали поиски подрядчика для проведения капитального ремонта Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. На текущем этапе предстоит сосредоточиться на восстановлении мягкой кровли здания.
Как следует из конкурсной документации, к настоящему времени требуется замена покрытия в связи с износом материалов и протечками, грунтование поверхностей для укрепления «рыхлых оснований», замена металлических деталей, пострадавших от коррозии, а также обустройство цементного бортика парапета. Кроме того, заявлены замена пожарных лестниц и утеплителя, а также выравнивание поверхностей труб.
Примечательно, что на работы, разделенные на 5 этапов, отводится свыше 2 лет — они должны завершиться к 28 ноября 2028 года. При этом установлен гарантийный срок в 5 лет. Стартовая стоимость подряда превышает 71,1 миллиона рублей.