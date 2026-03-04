В омской «Пушкинке» стартует капремонт длиной в 2,5 года

Как следует из конкурсной документации, к настоящему времени требуется замена покрытия в связи с износом материалов и протечками, грунтование поверхностей для укрепления «рыхлых оснований», замена металлических деталей, пострадавших от коррозии, а также обустройство цементного бортика парапета. Кроме того, заявлены замена пожарных лестниц и утеплителя, а также выравнивание поверхностей труб.