Жена капитана «Авангарда» Шарипзянова вернулась в РФ из Дубая

Супруга капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Дамира Шарипзянова Виолетта благополучно вернулась на родину. О своем прибытии в Россию она сообщила в соцсетях вечером 3 марта, выложив фото с трогательной подписью: «Я дома. Спасибо всем за поддержку».
Возвращение выдалось драматичным. Виолетта, которая находится на позднем сроке беременности, оказалась в числе тысяч российских туристов, заблокированных в ОАЭ из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Отпуск, который она впервые позволила себе без мужа и детей, обернулся настоящим испытанием.
1 марта в Дубае прогремели первые взрывы. «Когда такое слышишь, страшно становится. Сейчас дважды плюхнуло — далеко, но слышно было сильно», — рассказывала она. Ситуацию усугублял полный хаос с отелями: туристов то выселяли, то оставляли, люди ночевали на чемоданах в холлах, не понимая, куда ехать.
Утром 3 марта Виолетта с попутчицами приняла отчаянное решение — ехать в аэропорт без гарантий. «Сидеть уже нет сил. Мы рискуем, но надеемся», — написала она. Риск оправдался: их зарегистрировали по системе «кто успел, тот и сел».
Однако перед вылетом возникла новая проблема — из-за неправильной заправки пришлось менять борт, и самолет пропустил свое взлетное время. Виолетта оказалась в аэропорту в полной неизвестности, ожидая, посадят ли ее на рейс.
«Наш самолет меняли, пропустили время на взлет. И сейчас мы не можем попасть во временной промежуток, когда можно взлететь. Есть ограничения на количество бортов в воздушном пространстве. И вот мы никак не можем вписаться во все эти ограничения», — делилась она переживаниями.
Несмотря на все препятствия, рейс состоялся. Сейчас Виолетта уже дома.