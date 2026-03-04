В Ростовской области 4 марта объявили отбой ракетной опасности

В Ростовской области, 4 марта была снята угроза ракетной опасности. Уведомление об этом жители региона получили в СМС-рассылке от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Накануне в Ростовской области была объявлена сначала беспилотная, а потом ракетная опасность. Жителям рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземную парковку.
Напомним, что 3 марта с 20 до 23 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над донским регионом 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, в этот период были сбиты три БПЛА над Республикой Крым и один — над Волгоградской областью.
