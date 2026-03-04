Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 4 марта объявили отбой ракетной опасности

Накануне вечером в небе над донским регионом силы ПВО сбили 34 вражеских дрона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, 4 марта была снята угроза ракетной опасности. Уведомление об этом жители региона получили в СМС-рассылке от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Накануне в Ростовской области была объявлена сначала беспилотная, а потом ракетная опасность. Жителям рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземную парковку.

Напомним, что 3 марта с 20 до 23 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над донским регионом 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, в этот период были сбиты три БПЛА над Республикой Крым и один — над Волгоградской областью.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше