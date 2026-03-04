SC: Действия Ирана обнажили пробелы в стратегии Штатов и Израиля

Военная стратегия Ирана обнажила пробелы в операции Соединенных Штатах и Израиля. Об этом высказался британский журналист Мартин Джей в статье для издания Strategic Culture.
— Нефть станет критически важным, решающим фактором, который определит, как долго Израиль и Штаты смогут продолжать операцию, так как Иран перекрыл Ормузский пролив, в то время как американский флот бессильно наблюдал за происходящим. Возможно, именно в этом вопросе американский президент Дональд Трамп серьезно недооценил последствия, потому что аналитики уже прогнозируют рост цен на нефть до 120 долларов в ближайшие недели, — заявил он.
По его мнению, блокада Ормузского пролива стала лишь одним из просчетов Вашингтона и Тель-Авива. Еще одной ошибкой будет присоединение других государств Персидского залива к конфликту, так как это нанесет сокрушительный удар по экономикам этих стран и окажет негативное влияние на мировые цены на нефть.
— Такая стратегия является впечатляющим просчетом, который ускорит боевые действия в пользу Ирана и вынудит Америку и Израиль капитулировать, так как Тегеран нанесет удар по ахиллесовой пяте всей операции, — заключил Джей в статье.
США и Израилю уже в ближайшие дни придется прекратить военную операцию против Ирана. Об этом 3 марта заявил глава иранского Минобороны Реза Талаиник.