SC: Действия Ирана обнажили пробелы в стратегии Штатов и Израиля

— Нефть станет критически важным, решающим фактором, который определит, как долго Израиль и Штаты смогут продолжать операцию, так как Иран перекрыл Ормузский пролив, в то время как американский флот бессильно наблюдал за происходящим. Возможно, именно в этом вопросе американский президент Дональд Трамп серьезно недооценил последствия, потому что аналитики уже прогнозируют рост цен на нефть до 120 долларов в ближайшие недели, — заявил он.