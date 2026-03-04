Профессор Козловская объяснила, почему слово «кринж» нельзя использовать на ЕГЭ

Напомним, с 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка. Он вводит ограничения на использование иностранных слов на вывесках, указателях и табличках в магазинах, кафе, салонах красоты и т.д. Информацию, предназначенную для потребителей, теперь нужно предоставлять на русском языке.