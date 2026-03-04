Профессор Козловская объяснила, почему слово «кринж» нельзя использовать на ЕГЭ

В сочинении на ЕГЭ по русскому языку нельзя использовать слово «кринж» и любые его производные. Об этом напомнила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская.
«Ни само слово “кринж”, ни его производные использовать в сочинении ЕГЭ нельзя, потому что они жаргонные, на что указывает соответствующая пометка “жарг.”», — сказала Козловская ТАСС.
Профессор добавила, что слово было зафиксировано в 2017 году и неоднократно становилось объектом научных исследований, оно представляет интерес как заимствование. Ранее те, кто сдавал ЕГЭ, не пытались использовать его в сочинениях, уточнила Козловская.
Напомним, с 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка. Он вводит ограничения на использование иностранных слов на вывесках, указателях и табличках в магазинах, кафе, салонах красоты и т.д. Информацию, предназначенную для потребителей, теперь нужно предоставлять на русском языке.
Тем временем в Башкирии предложили очистить названия блюд от иностранных слов.
Ранее президент Бразилии запретил использовать гендерно-нейтральные слова в документах.