Витязи против пингвинов: русские истребители вызвали панику у пилотов НАТО

«Почему еще близко подходят истребители сопровождения — для того, чтобы понять, что с лётчиком всё в порядке, если возникает подозрение, что с техникой происходит что-то не то. Визуально знаками пилот может показать, что с ним, и попросить, например, чтобы его сопроводили до аэродрома (другой страны) для аварийной посадки. Потом уже дипломаты и военные будут разбираться. Или летчик показывает палец вверх, и истребители расходятся бортами, и никаких вопросов нет», — подытожил собеседник.