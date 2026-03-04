Витязи против пингвинов: русские истребители вызвали панику у пилотов НАТО

Внимание мировых военных обозревателей оказалось приковано к событию, которое произошло в небе над Баренцевым морем. Американское издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что Королевские военно-воздушные силы Норвегии были вынуждены поднять два истребителя пятого поколения F-35A для перехвата российских самолетов.
Целью внимания норвежских пилотов стали два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, однако главная «изюминка» встречи крылась в эскорте.
Российские тяжелые бомбардировщики сопровождали истребители Су-35 из состава знаменитой пилотажной группы «Русские витязи».
«Это взаимодействие было особенно примечательно тем, что в нем участвовали Су-35 из российской эскадрильи “Русские витязи”», — подчеркивается в публикации Military Watch Magazine.
Авторы материала отмечают, что «Русские витязи» славятся своим мастерством в использовании уникальных летных характеристик и исключительной маневренности своих машин.
Американские истребители пятого поколения F-35 иногда иронично называют «Боевыми пингвинами» (Battle Penguin) из-за массивного, «толстого» фюзеляжа и относительно коротких крыльев.
Зачем Норвегия подняла F-35.
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru прокомментировал ситуацию, разрядив возможный накал страстей. По его словам, действия норвежских пилотов могут быть частью рутинной работы, а не следствием страха перед российской авиацией.
«Могли поднять истребители для тренировки системы противовоздушной обороны. Лётчиков переучивают, и полёты выполняют не для перехвата, а для идентификации и подтверждения того, что их видят. Если система ПВО видит, что приближаются российские самолёты, то их направляют в сторону, сопровождают. Таким образом, система ПВО тренируется, а самолёты выполняют свои задачи», — пояснил генерал-майор.
Попов добавил, что в таких ситуациях часто происходит своего рода «игра в противодействие»: одна сторона пытается подойти ближе, другая маневрирует, чтобы оттеснить условного противника. Однако в мирное время на такие маневры никто не обращает пристального внимания.
Мог ли начаться настоящий бой.
Несмотря на использование новейших F-35 и элитных Су-35, вероятность реального столкновения была ничтожна. Эксперт подчеркнул, что воздушный бой мог завязаться только при наличии двух факторов.
«Бой мог завязаться только если Норвегия (является участником НАТО) захотела бы специально создать провокационную ситуацию или если пилот психически нездоров. Нейтральные воды — это табу для всех, так сказать», — заявил Владимир Попов.
Интересно, что существуют и негласные правила «вежливости» в небе. Истребители могут подходить на опасное расстояние не для угрозы, а для помощи.
«Почему еще близко подходят истребители сопровождения — для того, чтобы понять, что с лётчиком всё в порядке, если возникает подозрение, что с техникой происходит что-то не то. Визуально знаками пилот может показать, что с ним, и попросить, например, чтобы его сопроводили до аэродрома (другой страны) для аварийной посадки. Потом уже дипломаты и военные будут разбираться. Или летчик показывает палец вверх, и истребители расходятся бортами, и никаких вопросов нет», — подытожил собеседник.
Напомним, что инцидент произошел на фоне растущего напряжения в Арктическом регионе. В прошлом месяце главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен предлагал создание горячей линии с Россией, чтобы «избежать эскалации».