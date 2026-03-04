Эндокринолог Мокрышева: ожирение диагностировали у 36 млн россиян в 2025 году

«Ожирение в 2025 году было зарегистрировано примерно у 36 млн граждан: среди мужчин — 20,6%; среди женщин — 27,4%. Не менее тревожной является ситуация и среди детей. В 2024 г около 480 тыс. школьников имели установленный диагноз “ожирение”; по данным ВОЗ, в возрастной группе 7−11 лет доля детей с избыточной массой тела и ожирением достигает приблизительно 33%», — сказала она.