Надавить или уговорить: В Британии раскрыли, кто может повлиять на Трампа в конфликте с Ираном

В мире есть сила, способная надавить на президента США для прекращения конфликта с Ираном или «уговорить» пойти на урегулирование. Это страны Персидского залива. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.
У государств залива есть несколько вариантов действия. Один из них — давление для скорейшего прекращения противостояния. Они могут заявить, что конфликт слишком разрушителен для них: стоит торговля, не работают аэропорты и население к подобному не привыкло.
Второй вариант, по словам Леви, более радикален. Страны Персидского залива могут быть настолько возмущены разрушениями энергетической инфраструктуры, что потребуют от США «завершить начатое».
Эксперт отметил, что у стран залива «болевой порог» ниже, чем кажется. И для них торговля и стабильность важнее, чем влияние на регион Ирана, каким бы нежелательным оно ни было.
Ранее шесть стран Персидского залива пригрозили Ирану мерами коллективной безопасности в ответ на его агрессию.
США, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и другие страны региона назвали ответные действия Ирана опасной эскалацией конфликта.