Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надавить или уговорить: В Британии раскрыли, кто может повлиять на Трампа в конфликте с Ираном

Политолог Леви: Страны Персидского залива могут надавить на США из-за конфликта.

Источник: Комсомольская правда

В мире есть сила, способная надавить на президента США для прекращения конфликта с Ираном или «уговорить» пойти на урегулирование. Это страны Персидского залива. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

У государств залива есть несколько вариантов действия. Один из них — давление для скорейшего прекращения противостояния. Они могут заявить, что конфликт слишком разрушителен для них: стоит торговля, не работают аэропорты и население к подобному не привыкло.

Второй вариант, по словам Леви, более радикален. Страны Персидского залива могут быть настолько возмущены разрушениями энергетической инфраструктуры, что потребуют от США «завершить начатое».

Эксперт отметил, что у стран залива «болевой порог» ниже, чем кажется. И для них торговля и стабильность важнее, чем влияние на регион Ирана, каким бы нежелательным оно ни было.

Ранее шесть стран Персидского залива пригрозили Ирану мерами коллективной безопасности в ответ на его агрессию.

США, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и другие страны региона назвали ответные действия Ирана опасной эскалацией конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше