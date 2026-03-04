Выплата к пенсии у 80-летних хабаровчан выросла вдвое

— Пенсия пересчитывается со дня исполнения гражданину 80 лет автоматически. Поступает она в следующем месяце после юбилея с доплатой за дни после достижения 80 лет. К примеру, если юбилей пенсионера пришелся на 15 марта, то повышенная пенсия с доплатой за 15 дней марта ему поступит в апреле, — пояснила управляющий Отделением Социального фонда по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.