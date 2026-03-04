Ричмонд
Выплата к пенсии у 80-летних хабаровчан выросла вдвое

Соцфонд выплачивает ее 36,5 тысячам пожилых людей Хабаровского края и ЕАО.

Источник: Хабаровский край сегодня

У пожилых людей, которым исполнилось 80 лет, пенсия увеличилась на 20 583,24 рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Таких пенсионеров в Хабаровском крае и ЕАО 36,5 тысяч человек.

В региональном Отделении СФР объяснили, что в 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 9 584,69 рублей, при достижении 80 лет — выплата удваивается до 19 169,38 рублей. Плюс размер надбавки — 1 413,86 рублей. В результате пенсия у тех, кто прожил 80 лет и больше, существенно выросла.

Для пенсионеров, у которых есть необходимый стаж в «северных» районах, при достижении 80 лет размер повышенной фиксированной выплаты после удвоения дополнительно становится выше еще на 50%.

— Пенсия пересчитывается со дня исполнения гражданину 80 лет автоматически. Поступает она в следующем месяце после юбилея с доплатой за дни после достижения 80 лет. К примеру, если юбилей пенсионера пришелся на 15 марта, то повышенная пенсия с доплатой за 15 дней марта ему поступит в апреле, — пояснила управляющий Отделением Социального фонда по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.

Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплата увеличивается на районный коэффициент. Если люди уезжают в другие регионы, коэффициент уже не выплачивается.

У людей, которые имеют инвалидность первой группы, с 80 лет фиксированная выплата не удваивается, поскольку они такую надбавку к пенсии уже получают с даты установления группы инвалидности.

Повышение не распространяется на получателей социальной пенсии, страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Консультацию специалиста Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00).