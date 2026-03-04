Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астана на ITB Berlin: столица впервые представила медицинский туризм

Астана впервые в истории представлена на одной из крупнейших международных туристических выставок мира — ITB Berlin 2026 — в направлении медицинского и оздоровительного туризма, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Выставка проходит с 3 по 5 марта в Берлине и объединяет тысячи экспонентов и десятки тысяч представителей индустрии более чем из 170 стран.

Глобальная площадка туристической индустрии.

ITB Berlin считается ведущей мировой платформой туристической отрасли.

За 60 лет существования выставка превратилась в стратегическую B2B-площадку, где формируются международные партнёрства, заключаются контракты и определяются ключевые тренды в сферах leisure, MICE и медицинского туризма.

Туристический потенциал столицы.

Астана сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Евразии. Население столицы составляет около 1,6 млн человек.

Город располагает развитой туристической инфраструктурой. В столице функционируют 312 гостиниц, включая международные сети. Работают более 2 100 ресторанов и кафе. Насчитывается свыше 100 туристических достопримечательностей. Также действует более 100 выставочных и медицинских объектов.

По данным рейтинга CEOWORLD Magazine за 2025 год столица Казахстана признана одной из самых безопасных городов мира. Этот фактор является важным для иностранных пациентов и туристов.

Рост международного туризма.

За первые девять месяцев прошлого года Астана приняла 1,2 млн посетителей. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Число гостей из Германии увеличилось на 15% и превысило 10,5 тысячи человек.

Медицинская инфраструктура.

Сегодня в Астане функционируют восемь клиник, аккредитованных международной системой Joint Commission International (JCI). Благодаря этому Казахстан входит в число 25 стран мира по количеству медицинских учреждений с такой аккредитацией.

В состав делегации, представляющей столицу на выставке, вошли ключевые медицинские и туристические организации. Среди них Больница Медицинского центра Управления делами Президента РК — многопрофильный центр с международной аккредитацией JCI. Также Green Clinic — специализированная клиника широкого профиля. Prime Green Clinic — центр внедрения инновационных методов лечения. Empire Travel Qazaqstan — сервис, обеспечивающий медицинскую и туристическую логистику иностранных пациентов.

Основные направления медицинского туризма.

Астана предлагает широкий спектр медицинских услуг для иностранных пациентов. В их числе кардиохирургия. Нейрохирургия. Онкология. Репродуктивная медицина и ЭКО. Ортопедия. Офтальмология. Трансплантология. Пластическая и бариатрическая хирургия. Также комплексные check-up программы.

Клиники оснащены современными высокотехнологичными системами, включая Gamma Knife и Radixact, которые применяются для лечения сложных клинических случаев.

Международные переговоры и перспективы.

В ходе ITB Berlin 2026 представители Астаны проводят серию B2B-встреч с туроператорами, страховыми компаниями, медицинскими посредниками и профильными ассоциациями из Европы и Азии.

Участники отмечают растущий интерес к новым медицинским направлениям с прозрачной ценовой политикой, короткими сроками ожидания и высоким уровнем сервиса.

Председатель правления Центра развития туризма «Astana Tourism» Артём Квашук подчеркнул, что будущее медицинского туризма принадлежит дестинациям, которые сочетают качество медицинских услуг, удобную логистику и экономическую эффективность.

«Это не просто лечение за рубежом. Это структурированный медицинский туризм — комплексный продукт, объединяющий клиники, туристическую инфраструктуру и сервис сопровождения пациента в единую экосистему», — отметил он.

Первое участие Астаны в ITB Berlin в качестве медицинской дестинации стало важным этапом формирования международного имиджа столицы и подтверждением готовности города к системному развитию экспорта медицинских услуг.