Астана на ITB Berlin: столица впервые представила медицинский туризм

Выставка проходит с 3 по 5 марта в Берлине и объединяет тысячи экспонентов и десятки тысяч представителей индустрии более чем из 170 стран.
Глобальная площадка туристической индустрии.
ITB Berlin считается ведущей мировой платформой туристической отрасли.
За 60 лет существования выставка превратилась в стратегическую B2B-площадку, где формируются международные партнёрства, заключаются контракты и определяются ключевые тренды в сферах leisure, MICE и медицинского туризма.
Туристический потенциал столицы.
Астана сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Евразии. Население столицы составляет около 1,6 млн человек.
Город располагает развитой туристической инфраструктурой. В столице функционируют 312 гостиниц, включая международные сети. Работают более 2 100 ресторанов и кафе. Насчитывается свыше 100 туристических достопримечательностей. Также действует более 100 выставочных и медицинских объектов.
По данным рейтинга CEOWORLD Magazine за 2025 год столица Казахстана признана одной из самых безопасных городов мира. Этот фактор является важным для иностранных пациентов и туристов.
Рост международного туризма.
За первые девять месяцев прошлого года Астана приняла 1,2 млн посетителей. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Число гостей из Германии увеличилось на 15% и превысило 10,5 тысячи человек.
Медицинская инфраструктура.
Сегодня в Астане функционируют восемь клиник, аккредитованных международной системой Joint Commission International (JCI). Благодаря этому Казахстан входит в число 25 стран мира по количеству медицинских учреждений с такой аккредитацией.
В состав делегации, представляющей столицу на выставке, вошли ключевые медицинские и туристические организации. Среди них Больница Медицинского центра Управления делами Президента РК — многопрофильный центр с международной аккредитацией JCI. Также Green Clinic — специализированная клиника широкого профиля. Prime Green Clinic — центр внедрения инновационных методов лечения. Empire Travel Qazaqstan — сервис, обеспечивающий медицинскую и туристическую логистику иностранных пациентов.
Основные направления медицинского туризма.
Астана предлагает широкий спектр медицинских услуг для иностранных пациентов. В их числе кардиохирургия. Нейрохирургия. Онкология. Репродуктивная медицина и ЭКО. Ортопедия. Офтальмология. Трансплантология. Пластическая и бариатрическая хирургия. Также комплексные check-up программы.
Клиники оснащены современными высокотехнологичными системами, включая Gamma Knife и Radixact, которые применяются для лечения сложных клинических случаев.
Международные переговоры и перспективы.
В ходе ITB Berlin 2026 представители Астаны проводят серию B2B-встреч с туроператорами, страховыми компаниями, медицинскими посредниками и профильными ассоциациями из Европы и Азии.
Участники отмечают растущий интерес к новым медицинским направлениям с прозрачной ценовой политикой, короткими сроками ожидания и высоким уровнем сервиса.
Председатель правления Центра развития туризма «Astana Tourism» Артём Квашук подчеркнул, что будущее медицинского туризма принадлежит дестинациям, которые сочетают качество медицинских услуг, удобную логистику и экономическую эффективность.
«Это не просто лечение за рубежом. Это структурированный медицинский туризм — комплексный продукт, объединяющий клиники, туристическую инфраструктуру и сервис сопровождения пациента в единую экосистему», — отметил он.
Первое участие Астаны в ITB Berlin в качестве медицинской дестинации стало важным этапом формирования международного имиджа столицы и подтверждением готовности города к системному развитию экспорта медицинских услуг.