Создатель ЕГЭ ответил на идею отменить экзамен: что он сказал

В России обсуждают идею отказа от сдачи ЕГЭ. Однако нужно учитывать, к чему это приведет. По мнению одного из основателей экзамена и президента РУДН Владимира Филиппова, после отмены ЕГЭ общество вернется к платным подготовительным курсам при учебных заведениях. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.