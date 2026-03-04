Создатель ЕГЭ ответил на идею отменить экзамен: что он сказал

В России обсуждают идею отказа от сдачи ЕГЭ. Однако нужно учитывать, к чему это приведет. По мнению одного из основателей экзамена и президента РУДН Владимира Филиппова, после отмены ЕГЭ общество вернется к платным подготовительным курсам при учебных заведениях. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Президент РУДН подчеркнул, что большинство не готово идти на «риски». Абитуриентам придется лично приезжать в каждый вуз и сдавать вступительные экзамены. Дети из регионов просто не станут этого делать, добавил эксперт.
«Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям — частным репетиторам из данного вуза. Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства», — сказал Владимир Филиппов.
В РФ уже вводят новое тестирование для девятиклассников. Устный экзамен по истории станет формой допуска к ОГЭ. Сейчас прорабатывается его модель.