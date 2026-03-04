Соединенные Штаты начали операцию против террористических организаций в Эквадоре

Президент Колумбии Густаво Петро производит кокаин, поэтому Штаты могут повторить операцию по его захвату, как это было с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом 4 января высказался американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что у Петро есть «кокаиновые заводы и фабрики по производству кокаина».