Соединенные Штаты начали операцию против террористических организаций в Эквадоре

Армия Соединенных Штатов и эквадорские вооруженные силы начали операцию против «организаций, признанных террористическими» в Эквадоре. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило Южное командование ВС США.

Армия Соединенных Штатов и эквадорские вооруженные силы начали операцию против «организаций, признанных террористическими» в Эквадоре. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило Южное командование ВС США.

— Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций на территории Эквадора. Эти действия являются примером приверженности партнеров в Латинской Америке противодействию наркотерроризму, — говорится в социальной сети X.

Отмечается, что Вашингтон и Кито предпринимают решительные действия в борьбе с наркотерроризмом.

Президент Колумбии Густаво Петро производит кокаин, поэтому Штаты могут повторить операцию по его захвату, как это было с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом 4 января высказался американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что у Петро есть «кокаиновые заводы и фабрики по производству кокаина».

Во время общения с журналистами американский лидер уточнил, что на данный момент фактически управляет Венесуэлой. Он заявил, что США придется приложить усилия, чтобы восстановить страну.

