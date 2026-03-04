Омская селянка зарезала «розочкой» из бутылки незнакомого мужчину

Жительницу Крутинского района будут судить за убийство незнакомца. Дело передала в суд местная прокуратура.
Как сообщила прокуратура Омской области, трагедия произошла 3 августа прошлого года в одном из сел Крутинского района. 45-летняя местная жительница, будучи сильно пьяной, набросилась возле кафе на незнакомого мужчину. Осколком бутылки она изрезала ему лицо и шею. Удары были множественными, и от большой потери крови незнакомец умер на месте.
Вину в совершении преступления обвиняемая признала частично, заявив, что не могла нанести потерпевшему такое количество ударов. Пояснить причины своего агрессивного поступка ранее не судимая 45-елтняя селянка не смогла.
Дело будет рассматривать Крутинский районный суд. За убийство женщине грозит до 15 лет лишения свободы.