Суд в Токио приказал распустить влиятельную «Церковь объединения»

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Высший суд Токио поддержал решение суда более низкой инстанции о роспуске влиятельной религиозной организации «Церковь объединения», которую обвиняют в мошенничестве и массовых вымогательствах у своих последователей. Она еще может подать апелляцию в Верховный суд, однако нынешний вердикт немедленно вступает в силу.
«Церковь объединения», замешанная в истории с убийством бывшего японского премьера Синдзо Абэ, теперь теряет свой статус религиозной организации, который, в частности, предусматривает налоговые льготы. Власти также получают право начать процедуры практической ликвидации этой структуры.
«Церковь объединения» обвинялась в вымогательстве в отношении своих приверженцев, которых заставляли делать крупные пожертвования и покупать товары, наделенные якобы магической силой. По оценкам японских властей, от действий этой структуры пострадали по меньшей мере 169 человек. Причиненный им общий финансовый ущерб оценивается в 2,4 млрд иен ($15,2 млн по текущему курсу), хотя реальная сумма может быть намного больше. Следователи со стороны обвинения собрали около 5 тыс. улик, подтверждающих противоправные действия «Церкви объединения».
Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами, который 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного многоствольного пистолета убил экс-премьера Абэ, на допросах заявил, что пошел на преступление из-за уверенности в связях политика с «Церковью объединения». Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой организации, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующее расследование показало, что с «Церковью объединения» поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиции. Они оказывали этой группировке политическое покровительство и взамен получали от нее гарантированные голоса фанатичных последователей.