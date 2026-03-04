Суд в Токио приказал распустить влиятельную «Церковь объединения»

Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами, который 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного многоствольного пистолета убил экс-премьера Абэ, на допросах заявил, что пошел на преступление из-за уверенности в связях политика с «Церковью объединения». Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой организации, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующее расследование показало, что с «Церковью объединения» поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиции. Они оказывали этой группировке политическое покровительство и взамен получали от нее гарантированные голоса фанатичных последователей.