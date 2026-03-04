Нижегородцам рассказали, на каких платных дорогах в стране выросли тарифы

Новые тарифы на проезд по платным дорогам начали действовать с 2 марта и в среднем увеличились на 12,7%. Где и как изменились цены, пишет РИАМО.
В «Автодоре» отметили, что все доходы, полученные от сбора платы за проезд, направляются на содержание и ремонт автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на сети трасс, а также на возврат привлеченных на создание дорог частных инвестиций.
Тарифы увеличились на трассе М-3 «Украина» (Малоярославец — Тимохино), на участке ЦКАД «М-1 — Звенигород», на обходе Тольятти между селами Троицкое и Зеленовка, на М-12 «Восток» на участке Москва — Электроугли, Москва — Меленки, на трассе от Москвы до Краснодара, от Солнечногорска до Санкт-Петербурга.
Увеличилась стоимость проезда по трассе М-12 «Восток»: дорога от Москвы до первого съезда на Казань будет стоить 5 250 рублей.
Снизились тарифы на М-11 «Нева» от деревни Пешки до деревни Обухово, от Пешек до Каблуково.
Не изменились тарифы на обходах Нижнекамска и Набережных Челнов, на М-12 «Восток» на обходах Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкортостане. Стоимость проезда не поменялась на участке 65−86-ого км трассы М-3 «Украина» в Московской области.