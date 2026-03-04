Ричмонд
Минобороны Саудовской Аравии заявило о перехвате двух ракет над Эль-Харджем

Над Эль-Харджем ликвидированы две крылатые ракеты.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 4 марта силы обороны Саудовской Аравии уничтожили две ракеты над своей территорией. Цели сбиты над городом Эль-Хардж. Такими данными поделились в пресс-службе Минобороны Саудовской Аравии.

За прошлые сутки Королевство успешно перехватило не менее восьми беспилотников. Дроны ликвидированы вблизи городов Эль-Хардж и Эр-Рияд. Все БПЛА вошли в воздушное пространство страны.

Вечером 3 марта Корпус стражей исламской революции заявил о начале новых мощных ударов по целям на территории Израиля. Иранские военные применяют ракеты и беспилотники для выполнения задач. КСИР начал уже 16 волну операции «Правдивое общение 4». Иран бьет в ответ на военные действия со стороны США и Израиля. По данным Тегерана, новая операция включает применение «большого числа ракет и беспилотников военно-космических сил». Ее проводят в «самом сердце оккупированных территорий».

