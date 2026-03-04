Хабаровчане могут ощутить «Предчувствие весны» на выставке в ДВХМ

5 марта в Хабаровске в Дальневосточном художественном музее стартует масштабный выставочный проект «Предчувствие весны». Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», на выставке представлено более 100 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства от более чем 60 авторов, в том числе уроженцев Дальнего Востока.
— Мы каждый год стараемся радовать своих поклонников позитивом и энергией. Ведь для нас, жителей Дальнего Востока, весна не просто смена года, а настоящая симфония пробуждения после долгой холодной зимы и надежда на светлые и добрые перемены. Поэтому мы предлагает нашим посетителям вслушаться в волшебную весеннюю музыку, запечатленную на холсте, — рассказала куратор выставки, искусствовед ДВХМ Людмила Козлова.
Большинство работ, которые увидят ценители искусства, выполнены воспитанниками русской классической живописи конца XIX века, которые сохранили лучшие традиции академической школы. Представлены также работы, выполненные в жанрах классической графики и формах современного искусства.
— Для жителей нашей страны весна ассоциируется еще и с Великой Победой, поэтому мы покажем произведения авторов, которые были вдохновлены победным маем. Например, есть работа Владимира Муратова, который возродил технику гутного стекла, и его произведение так и называется «День Победы». Уверена, что посетители будут в восторге, — подчеркнула Людмила Козлова.
Увидеть выставку и вдохновиться весной жители и гости Хабаровска смогут до 12 апреля.