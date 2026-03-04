Хабаровчане могут ощутить «Предчувствие весны» на выставке в ДВХМ

— Мы каждый год стараемся радовать своих поклонников позитивом и энергией. Ведь для нас, жителей Дальнего Востока, весна не просто смена года, а настоящая симфония пробуждения после долгой холодной зимы и надежда на светлые и добрые перемены. Поэтому мы предлагает нашим посетителям вслушаться в волшебную весеннюю музыку, запечатленную на холсте, — рассказала куратор выставки, искусствовед ДВХМ Людмила Козлова.