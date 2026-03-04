Красотка из Хабаровска отметила 12-летие и удивила всех гостей

«Самыми редкими считаются именно красные волки. Они занесены в Красную книгу России как исчезающий вид. На территории Хабаровского края почти не встречаются. Встретить их в природе — огромная удача, — рассказывает сотрудница зоосада Виктория. — Они не похожи на обычных волков. Скорее, на лисиц: с заострённой мордочкой, большими ушами, медным блеском шерсти. У нас живёт пара — Красавчик и Красотка. Они делают всё вместе: едят, спят, осматривают вольер. У них полное равноправие. Только щенков пока не было, но мы надеемся».