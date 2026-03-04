Красотка из Хабаровска отметила 12-летие и удивила всех гостей

В хабаровском зоосаде «Приамурский» именинница порадовала гостей своим энергичным и необычным поведением, сообщает зоосад.
В этом году Красотке исполнилось 12 лет — возраст, когда красные волки находятся в расцвете своей «золотой осени». В дикой природе эти редкие животные живут в среднем 10−12 лет, а в зоопарках при заботливом уходе могут доживать до 15−16 лет.
«Самыми редкими считаются именно красные волки. Они занесены в Красную книгу России как исчезающий вид. На территории Хабаровского края почти не встречаются. Встретить их в природе — огромная удача, — рассказывает сотрудница зоосада Виктория. — Они не похожи на обычных волков. Скорее, на лисиц: с заострённой мордочкой, большими ушами, медным блеском шерсти. У нас живёт пара — Красавчик и Красотка. Они делают всё вместе: едят, спят, осматривают вольер. У них полное равноправие. Только щенков пока не было, но мы надеемся».
Красотка поражает гостей своими «кошачьими» повадками и атлетизмом: может прыгнуть в длину на 5−6 метров, а двухметровый забор преодолевает без усилий. Эти свистящие волки не воют, а общаются сородичами при помощи свиста, тявкания, скуления и даже кудахтанья, что делает их уникальными среди хищников.
Посетители зоосада приглашаются лично поздравить именинницу и полюбоваться её огненной шубкой. Красотка и её партнер Красавчик — настоящая редкость, и наблюдать за ними — уникальный шанс прикоснуться к миру исчезающего вида.