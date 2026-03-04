Валерия объяснила отказ от записи новых альбомов стремлением к концептуальности

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Народная артистка РФ Валерия отказалась от выпуска новых полноформатных альбомов, поскольку стремится сохранять концептуальность своих работ и не готова возвращаться к формату разрозненных сборников песен. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.
«Сейчас у меня вышел новый трек “Возьми мою любовь”, который я сама написала. Песня получилась особенной, она как будто является эмоциональным продолжением песни “Исцелю” для меня. В дальнейшем, конечно, отдельные треки будут записываться и выходить. Мой последний альбом “Исцелю” был концептуальной работой, и мне сложно будет сделать именно такую вновь», — отметила артистка.
По ее словам, распространенная практика, когда альбом формируется из разноплановых композиций разных авторов, ей больше не близка. «Чаще альбомы выпускают как? Набираются песни: авторы что-то написали, прислали, это спели, записали — альбом готов. После “Исцелю” так делать мне уже не хочется. Хочется, чтобы это было концептуально», — сказала Валерия.
Она также добавила, что в современных условиях музыкальной индустрии формат синглов зачастую оказывается более востребованным для продвижения. «На это [альбом] мне сейчас не хватит сил и желания, потому что альбомы сейчас не сильно нужны. Мы выпустили “Исцелю” и пытались продвигать внутри него отдельные треки. Но, может быть, я могла бы не выпускать альбом, а просто выпускать синглы», — заключила Валерия.
Последний альбом в карьере артистки с названием «Исцелю» вышел 17 апреля 2025 года. Заглавная песня пластинки прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy, ежегодно вручаемой американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS).