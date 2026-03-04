Валерия объяснила отказ от записи новых альбомов стремлением к концептуальности

Она также добавила, что в современных условиях музыкальной индустрии формат синглов зачастую оказывается более востребованным для продвижения. «На это [альбом] мне сейчас не хватит сил и желания, потому что альбомы сейчас не сильно нужны. Мы выпустили “Исцелю” и пытались продвигать внутри него отдельные треки. Но, может быть, я могла бы не выпускать альбом, а просто выпускать синглы», — заключила Валерия.