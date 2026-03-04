В Ростовской области 4 марта сбитые беспилотники повредили базу отдыха

В Ростовской области, в ночь на 4 марта была отражена воздушная атака. Об этом проинформировал в телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь.
— Несколько десятков БПЛА отражены в двух районах — Миллеровском и Тарасовском. Люди не пострадали. Но не обошлось без последствий на земле, — говорится в сообщении.
Обломки сбитых силами ПВО беспилотников упали на территорию строящейся базы отдыха. В результате были повреждены остекление и входная дверь нежилого посещения. Информация о последствиях ночной атаки уточняется.
Напомним, что по данным минобороны России, в период с 20 до 23 часов над донским регионом были сбиты 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
