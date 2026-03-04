Ричмонд
Сирены гражданской обороны запустят для проверки почти во всех регионах РФ

В течение дня 4 марта будут включать электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских теле и радиоканалов появится информационное сообщение.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Проверка систем оповещения гражданской обороны пройдет в среду в большинстве регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Плановая масштабная проверка систем оповещения населения проводится в субъектах России. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — сказали в ведомстве.

В течение дня будут включены электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских теле и радиоканалов появится информационное сообщение. Также информация о проверке будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — добавили в МЧС.

Проверки систем оповещения проводятся два раза в год, чтобы убедиться в работоспособности всех ее элементов и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

