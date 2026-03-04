Какой подарок не разочарует любимую женщину 8 марта

Она отметила, что ценность подарка не в ценнике, а в уникальности. Например, эксклюзивное кольцо, даже не из драгметалла, покажет внимание и заботу. А вот стандартный набор посуды из масс-маркета, который легко найти в любом магазине, вызовет разочарование, а не радость.