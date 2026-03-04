Какой подарок не разочарует любимую женщину 8 марта

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что самый неудачный подарок на 8 Марта — тот, на котором сэкономили. По её мнению, лучше вовсе ничего не дарить, чем преподносить безвкусные вещи массового производства.
Она отметила, что ценность подарка не в ценнике, а в уникальности. Например, эксклюзивное кольцо, даже не из драгметалла, покажет внимание и заботу. А вот стандартный набор посуды из масс-маркета, который легко найти в любом магазине, вызовет разочарование, а не радость.
Бледанс уверена, что такой подарок ей лично испортил бы праздник. Она добавила, что давно перестала ждать сюрпризов от мужчин. Лучший подарок — тот, что она делает себе сама.
В этом году актриса планирует отметить 8 Марта ретритами и отдыхом после завершения текущих проектов. Она уверена, что если уж делать себе приятное, то без компромиссов и экономии, передает «ОСН».
Арсений Луговой.