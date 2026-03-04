Виталий Хоценко обсудил с министром просвещения обновление школ Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым в Москве. Ключевой темой переговоров стало комплексное обновление образовательной инфраструктуры региона. При поддержке федерального центра до 2028 года планируется привести в нормативное состояние более 110 школ, детских садов и колледжей.
В текущем году капитальный ремонт ведется на 41 объекте образования, в том числе в школах, детских садах и общежитиях. На большинстве площадок уже развернуты строительно-монтажные работы. Губернатор подчеркнул, что это приоритетное направление находится на его личном контроле и требует своевременного исполнения всех обязательств.
Отдельное внимание стороны уделили модернизации школьного автопарка. Ежедневно в Омской области организована доставка до образовательных учреждений порядка 17 тысяч учащихся. В 2026 году регион планирует получить новые автобусы для передачи в школы и рассчитывает на содействие федерального ведомства.
Омская область намерена активно участвовать в дальнейших отборах проектов для включения в федеральные программы. Сохраняется значительная потребность в капитальном ремонте объектов социальной сферы, и регион рассчитывает на продолжение системной поддержки.
В завершение встречи Виталий Хоценко пригласил Сергея Кравцова посетить Омскую область. В 2026 году Омск носит почётное звание культурной столицы, и в регионе запланирован масштабный цикл мероприятий, ориентированных на детей и молодежь.