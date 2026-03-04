Виталий Хоценко обсудил с министром просвещения обновление школ Омской области

В текущем году капитальный ремонт ведется на 41 объекте образования, в том числе в школах, детских садах и общежитиях. На большинстве площадок уже развернуты строительно-монтажные работы. Губернатор подчеркнул, что это приоритетное направление находится на его личном контроле и требует своевременного исполнения всех обязательств.