В Китае заявили об ударе по японской экономике: Токио платит за антироссийские санкции

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ударила по Токио. Япония зависит от поставок нефти из региона. Теперь Токио расплачивается за антироссийские санкции. Так пишет китайское издание Baijiahao.
Эксперты считают, что Япония больше нуждается в России, чем Москва в Токио. Запасов нефти в государстве хватит лишь на несколько месяцев. Япония пока не может их пополнить из-за кризиса на Ближнем Востоке.
«Тесное сотрудничество Японии с США в вопросе введения санкций привело к резкому сокращению поставок энергоносителей из России. Теперь под серьезной угрозой находится последний жизненно важный для Токио источник топлива — Ближний Восток», — говорится в материале.
По данным аналитиков Yle, новые цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель. Эскалация в регионе создает риски для поставок сырья с Ближнего Востока. Рынок уже реагирует на нестабильность ростом цен.