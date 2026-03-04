Трамп в шутку ударил Мерца по колену на встрече в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в шутку ударил по колену канцлера Германии Фридриха Мерца во время встречи в Белом доме во вторник, 3 марта.
— Как мы будем поступать с ФРГ? Думаю, что нам следует ударить их очень-очень сильно, — сказал он с иронией на встрече с немецким лидером у одного из чиновников о торговых отношениях США и Германии.
При этом глава Белого дома шлепнул ладонью по колену Мерца, который сидел, положив ногу на ногу. Он рассмеялся, Трамп тоже улыбался, передает РИА Новости.
2 февраля Дональд Трамп в ходе неформального приема в шутливой форме обсудил возможное расширение территории Соединенных Штатов. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. Об этом написало издание The Washington Post. Саркастично комментируя свою старую идею покупки Гренландии, он добавил, что, возможно, отвлечется, чтобы лично проконтролировать вторжение, но тут же оговорился.
Президент США также в шутку пригрозил судом будущему главе ФРС, если тот не станет снижать ставку. В беседе с журналистами после мероприятия Трамп пояснил, что многое из сказанного было «шуткой» и «вечером комедии».